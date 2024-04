Haftbefehl im Fall des ehemaligen Verfassungsschutz-Spitzenbeamten Ott

Dem Falter liegt der 86 Seiten starke Haftbefehl im Fall des inhaftierten ehemaligen Verfassungsschutz-Spitzenbeamten Egisto Ott exklusiv vor. Das Dokument bietet neue und erschütternde Einblicke in einen der größten Polizeiskandale der Zweiten Republik.Am 24. März 2021 betritt ein älterer Mann das Meldeamt in Spittal an der Drau.

Er zückt eine Dienstkonkarde mit der Aufschrift 'Kriminaldienst', gibt sich damit als Polizist aus und verlangt von der diensthabenden Beamtin 'aus dienstlichen Gründen' eine Meldeauskunft über eine gesperrte Adresse – den Wohnort eines gewissen 'Christo Grozev' in Wien. Was die Kärntner Beamtin nicht weiß: der Mann war zwar früher Kriminalbeamter, ist es aber nicht mehr – er wurde suspendiert, saß sogar in U-Haft, und ist erst seit wenigen Wochen wieder auf freiem Fu

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



falter_at / 🏆 10. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Verfassungsschutz-Chef: 'Politiker in Österreich im Fokus der Russen'Nach der Ausweisung russischer Diplomaten spricht Omar Haijawi-Pirchner über das gefährliche Spiel Russlands mit dem Westen.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Terroranschlag bei Moskau: Haftbefehl gegen Terror-VerdächtigeVier Tadschiken wurden formell der Beteiligung an einem terroristischen Angriff beschuldigt. Die Behörden sprechen mittlerweile von 137 Toten und 180 Verletzen bei dem Anschlag am Freitagabend auf...

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Terroranschlag bei Moskau: Haftbefehl gegen VerdächtigeRussland gedenkt der Terroropfer

Herkunft: TTNachrichten - 🏆 20. / 51 Weiterlesen »

Grenzübergang Hörbranz: Haftbefehl, Abschiebung und psychische NotBei Kontrollen am Grenzübergang Hörbranz sowie weiteren Einsätzen deckte die Bundespolizei Lindau Fälle von unerlaubter Einreise und einen gesuchten Unterhaltsschuldner auf, was zu mehreren Festnahmen führte.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Politische Bombe: EU-Naturschutzgesetz vor dem Fall, keine Mehrheit im RatObwohl es eine Einigung zum Gesetz zur Widerherstellung der Natur gab, wollen nun ausreichend viele Staaten ihre Zustimmung verweigern. Für die EU ist das aus mehreren Gründen in Desaster

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Urteil im Fall Machetenmord erwartet: Was bisher geschahIm Prozess rund um den Machetenmord soll die Geschworenen heute ein Urteil finden. Auf der Anklagebank sitzen vier Männer zwischen 21 und 29 Jahren, die den Mann „regelrecht zerhackt“ haben sollen.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »