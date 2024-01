Gutschein für Pauschalreisen

Nur einlösbar auf Pauschalreisen (bestehend aus bereits vorab vom Veranstalter kombinierten Flug- und Hotelleistungen) mit einem Mindestreisepreis von 1500,00 EUR. Die Auszahlung des Gutscheinwertes erfolgt nach Reiseantritt und Zahlungseingang der Reise auf das angegebene Girokonto.Online ist der Gutschein auf alle FTI und 5vorFlug angebotenen Pauschalreisen einlösbar, in teilnehmenden Reisebüros auf alle Pauschalreisen des Veranstalters FTI Touristik.

Oö: Brandbekämpfung in Asylunterkunft in Steyregg nur unter Polizeischutz möglich → Feuerwehrleute bedrängtSTEYREGG (OÖ): Am 27. Dezember 2023 wurden die Feuerwehren Steyregg und Lachstatt um 22:37 Uhr wieder zu einem Brandmeldealarm im CoHotel in Steyregg alarmiert.

Neues Album von Gab & Gal: 'Wir sind nur lässig, wenn es wirklich nötig ist'Gab & Gal, die Vorarlberger Kult-Combo, präsentiert am 28. Dezember im Dornbirner Spielboden ihr neuestes Werk 'Fifty – Fuchzge'. VOL.AT bat das extremst 'lässige' Duo zum Interview über Musik, Live-Auftritte, Genrezugehörigkeit und Groupies.

U-Ausschüssen fehlt nur noch ein SchrittDie beiden parlamentarischen Untersuchungsausschüsse sind nun so gut wie fix. Sowohl das gemeinsame Verlangen von SPÖ und FPÖ als auch jenes von der ÖVP wurden am Donnerstagabend vom Geschäftsordnungsausschuss des Nationalrats abgesegnet. Eingesetzt sind die beiden Ausschüsse mit dem Aufruf der Materien morgen im Plenum, eine Formalie.

In 15 Jahren nur vier SchützenkönigeDrei Tschechen und ein Österreicher – nur viermal ergatterte ein Spieler eines Klubs aus den Bezirken Gmünd, Horn, Waidhofen/Thaya oder Zwettl in den vergangenen 15 Jahren in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel die Torjägerkrone.

Grün zur Winterszeit: Weiße Weihnachten wieder nur für wenigeWeiße Weihnachten werden in Österreich durch die vom Menschen verursachte Erderwärmung zunehmend seltener. In den meisten Landeshauptstädten hat es mit Schnee zum Fest vor über zehn Jahren das letzte Mal geklappt. Letztes Jahr schlug das Weihnachtstauwetter stark zu. Auch heuer sieht es in den Niederungen kaum nach Schnee aus.

