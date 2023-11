Guter Saisonauftakt bei den Sitting Bulls

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:urch einige Wechsel innerhalb der Mannschaft mussten sich die Sitting Bulls erst einmal an die neue Situation gewöhnen.

Ein Vorbereitungsturnier in Polen stellte das Team vor einige Herausforderungen, die den Bulls allerdings halfen sich in ihrer neuen Konstellation einzuspielen. Die erste Runde der österreichischen Meisterschaft war dann bereits ein voller Erfolg.

Ramo Rekanovic wechselte von den RBB Flinkstones nach Klosterneuburg und brachte auch noch Amir Colic mit. Der tschechische Nationalteamspieler Ivan Nestaval verstärkt ebenfalls die Bullen, wohingegen sein Landsmann und Coach des Nationalteams Ondra Pliska eine Auszeit nimmt. Beim ersten Turnier in dieser neuen Konstellation in Polen konnten die Klosterneuburger eines von vier Spielen für sich entscheiden. Coach Andreas Zankl ist dennoch zufrieden mit seinem Team. headtopics.com

