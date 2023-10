Gut gebaut: Restaurant im eklektischen Stilmix

Es kommt einem spanisch vor: Speisen im Bad, im Tonstudio oder im Schlafzimmer? Kein Wunder, in Madrid wurde mit The Penthouse by Wow ein Restaurant mit eklektischer Gestaltung eröffnet, das als Teil des sogenannten Wow-Marktplatzes genau diesen Effekt hat. Das spanische Architekturbüro External Reference nimmt dabei Bezug auf das vormals im Altbau befindliche Hotel.

Im ehemaligen Tonstudio erinnern maßgefertigte Akustikpaneele aus Nussbaum und daran befestigte Audiogeräte an die ehemalige Nutzung. Ein zusätzlicher Blickfang ist die Bar mit ihren Regalen und Sitznischen, die mit roten Fliesen verkleidet sind. Barhocker verteilen sich hier um einen großen Tisch, der den Mittelpunkt des Raums bildet.Die Atmosphäre im Restaurant changiert zwischen behaglichem Wohnflair und mondänem Restaurantsetting.

