Gusenbauer lehnt Parteiaustritt ab

Die hohen Beraterhonorare von Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer bei Signa haben in seiner Partei SPÖ für Rumoren gesorgt. Rufe nach Konsequenzen waren laut geworden. Im Ö1-Mittagsjournal am Samstag lehnte Gusenbauer einen Parteiaustritt jedoch vehement ab: „Ich fühle mich nach wie vor den Werten der Sozialdemokratie auf das Engste verbunden.“ In der Causa Signa habe er ein „reines Gewissen“.

Er sei seit fast 50 Jahren auf allen Ebenen der Sozialdemokratie tätig und halte das Hauptbestreben der Sozialdemokratie, für eine offene, gerechte Gesellschaft zu kämpfen, nach wie vor „für absolut richtig“. So wie er diese Ziele in der Vergangenheit unterstützt habe, als er noch in Funktion war, „mache ich das jetzt als einfaches Parteimitglied, und an dem wird sich nichts ändern“. Sorgen in der SPÖ, dass es die Partei bei der Wahl letztlich nicht schaffen könnte, diese zu gewinnen, weist Gusenbauer zurück. Er zeigte sich zuversichtlich, dass sich seine Partei bei der Nationalratswahl gut schlagen werd





