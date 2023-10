unst in Wort, Bild und 3D: Das Programm im „museum gugging“ inspiriert seine Besucherinnen und Besuchern mit der richtigen Mischung.

Als ein Ort der Inspiration bietet das Gugginger Museum im November Kreativprogramme speziell für junge Künstlerinnen und Künstler sowie weitere interessante Führungen. Im Herbst wird Abstraktion als zentrales Gugginger Thema in der Sonderausstellung „abstrakt.!? zwischen figuration und abstraktion“ verhandelt, die vergangene Woche eröffnet wurde. Im Zentrum dabei die aktive Gugginger Künstlerin Laila Bachtiar.

Da bei einigen Gugginger Künstlerinnen und Künstlern Schrift eine zentrale Rolle spielt, beschäftigt sich die Fokusführung am, um 14 Uhr beschäftigt sich diesmal mit den Texten in den Bildern von August Walla, Karl Vondal oder Johann Fischer.um 15.30 Uhr zur Skulpturenküche: Mit Mehl, Wasser und Salz wird gemischt, gerührt, geknetet und geformt. headtopics.com

Einen Einstieg in das „art brut center gugging“ bietet die dialogorientierte öffentliche Führung „gugging erleben.!“ am, jeweils um 14 Uhr. Die Sonderausgabe des Rundgangs „gugging erleben im advent.!“ amum 14 Uhr erzählt über die Aktivitäten im Dezember und wie die Gugginger Kunstschaffende Weihnachten feiern, während sie einen Ausblick auf die Ausstellungen im kommenden Jahr gibt und sich auf die Suche nach der schönen Zeit in den Kunstwerken macht.

