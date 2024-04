Guardiola sarkastisch: "Ich tue es für die Kameras, für mein Ego"

Star-Trainer Pep Guardiola war nach dem 0:0 von Manchester City gegen Arsenal nicht zu Scherzen aufgelegt. Der Spanier wurde sarkastisch.Pep Guardiola hat eine unliebsame Reporterfrage mit reichlich Sarkasmus beantwortet.

Warum der Coach von Manchester City seinen Spieler Jack Grealish unmittelbar nach dem Abpfiff des Topspiels gegen Arsenal wild gestikulierend noch auf dem Platz kritisiert habe?"Ich tue es für die Kameras, für mein Ego", sagte der Teammanager des englischen Meisters auf seiner Pressekonferenz am Dienstag über diese Angewohnheit sarkastisch. "Ich bin die Berühmtheit in der Mannschaft, wenn ich gefilmt werde, kann ich gut schlafen, weil ich dabei eine unglaubliche Befriedigung verspüre", ätzte Guardiola weiter. Auch versuche er"immer, die Spieler zu kritisieren und sie spüren zu lassen, wie schlecht sie sind". Und wenn etwa Stürmerstar Erling Haaland drei Tore erziele,"dann ist das mein Verdienst, nicht der Spieler

