Gruselparty-Stimmung am Schwadorfer Sportplatz

Das original Almrausch DJ-Team Markus, Dominic und Horst sorgten für Stimmung im kleinen Zelt.In der Stadlbar versorgten Marcel, Julian, Tobi und Bettina die Gäste mit Getränken.

Seit 16 Jahren immer am 25. Oktober ruft der Jugendverein Axent in Schwadorf zum Gruselspaß auf. Anlass dafür ist die „Halloween Warm Up“-Party am Schwadorfer Sportplatz. „Bis zu 2.400 Personen haben hier in zwei großen Zelten und im Freien gefeiert“, erzählt Axent-Obmann und Organisator Matthias Strauby.

Im großen Zelt sorgten vier DJs ab 22 Uhr für Partylaune und im kleinen Zelt, auch „Second Floor“ genannt, wurden vom Almrausch DJ-Team für Stimmungsmusik gesorgt. Die drei Bars und der Food Truck „I eat Vienna“ sorgten für die Kulinarik. Einige Besucher kamen durchaus in schaurig-originellem Outfit. headtopics.com

