Grünes Licht für Sölden durch FIS

Klimadebatte und Wettbewerbsnachteil: Skisport im Wandel Optisch wird der Weltcup-Auftakt in Sölden bei rechtzeitigem Schneefall vielleicht ein winterliches Bild abgeben, inhaltlich ist die Thematik abseits des sportlichen Geschehens schwierig. Für manch Aktiven geht es nicht allein um Klimaschutz, sondern auch um Wettbewerbsnachteil. Der Weltverband (FIS) ist gefordert.

self all Open preferences. Die Debatte um den dank Depotschnee möglichen frühen Saisonstart auf einem schrumpfenden österreichischen Gletscher ist facettenreich."Natürlich muss der Skisport sich entwickeln, muss mit der Zeit gehen, natürlich müssen wir Sachen verändern. Aber aktuell ist ein bisschen zu viel negative Stimmung drinnen", sagte Vincent Kriechmayr vor dem Start am Rettenbachferner.

Skistars erheben ihre Stimme: 'Wir müssen die Welt verändern' Er hätte sich in der Covid-Pandemie nie zugetraut, mit jemandem aus dem medizinischen Bereich über Impfungen oder andere Dinge zu diskutieren, weil ihm Erfahrung, Ausbildung und Wissen fehle. Er habe kein Problem früher, etwa in Südamerika, wo viele Teams ihre Vorbereitung absolvieren, oder später in die Saison zu starten, erklärte Kriechmayr. headtopics.com

self all Open preferences. Norwegens Skistar Aleksander Aamodt Kilde will ebenfalls einfach nur seinen"Beruf ausüben". Er sei durch seinen Job sicher kein gutes Beispiel für klimafreundliches Verhalten."Aber ich kann meine Stimme erheben und auf notwendige Veränderungen hinweisen", sagte er im APA-Gespräch. Er sehe, was auf den Gletschern passiere, es sei schockierend.

self all Open preferences. Forderung nach Systemwandel:"Die FIS muss mehr für den Klimaschutz tun" "Bis zu welchem Grad sollen wir unsere Umwelt an einen Zeitplan anpassen, den wir haben wollen? Oder sollten wir unsere Zeitpläne an die Umwelt anpassen?", fragte jüngst etwa Mikaela Shiffrin, die wie ihr Lebensgefährte Kilde eine von der NGO"Protect Our Winters" initiierte Petition an die FIS unterschrieben hat. headtopics.com

Weiterlesen:

Vorarlberg »

Was Sie vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden wissen müssenFeiert Mikaela Shiffrin in dieser Saison den 100. Weltcupsieg? Fährt Marco Schwarz alle 44 Rennen? Die brennendsten Fragen vor dem Auftakt Weiterlesen ⮕

Emotionale Debatte um Sölden: Der Skisport bleibt auf der StreckeDie hitzigen Debatten um den Weltcupauftakt zeigen: Kein Sport vermag Österreich so zu bewegen wie das Skifahren. Argumente werden dabei überhört. Weiterlesen ⮕

ÖSV-Star Schwarz vor Sölden: „Nicht sinnlos abschießen“Marco Schwarz mutiert in diesem Winter zum Allesfahrer. Bis Weihnachten will der 28-jährige Edel-Allrounder kein Weltcuprennen auslassen. Weiterlesen ⮕

'Endlich Nervenkitzel!' ÖSV-Stars heiß auf SöldenDer Ski-Weltcup geht wieder los! Vor dem Auftakt in Sölden trafen sich die ÖSV-Asse Katharina Liensberger und Marco Schwarz zum Doppelinterview. Weiterlesen ⮕

ÖSV kontert Kritik am Sölden-Weltcup: „Mit Sport wird Politik gemacht“Nach der heftigen Kritik am Sölden-Weltcup wehrt sich Österreichs Skiverband. Ein späterer November-Termin sei schon bald möglich. Weiterlesen ⮕

Umbruch bei ÖSV-Star:Katharina Liensberger vor Sölden: „Es ist keine leichte Ausgangslage“Vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden sprach Katharina Liensberger über die herausfordernde Vorsaison, das neue Betreuerteam und bekam Lob von Mikaela Shiffrin. Weiterlesen ⮕