Grünen-Chef Kogler kritisiert Oberösterreich und Gemeindebund wegen Bodenverbrauch

Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler schießt sich beim Bodenverbrauch auf das Land Oberösterreich und den Gemeindebund ein.

2022 wurden in Österreich täglich etwa 13 Hektar Acker- und Naturflächen versiegelt, verbaut und planiert. Schon länger laufen Verhandlungen zwischen Bund, Ländern, Städten und Gemeinden zu einer Bodenschutzstrategie, mit der der Flächenverbrauch eingedämmt werden soll.

"Ausgerechnet vom Bundesland der größten Bodenschutzsünden und vom Gemeindebund würden sich die Menschen, die ihre Heimat vor exzessivem Betonieren schützen wollen, eigentlich Beichte, Buße, Besserung erwarten - und nicht die Verweigerung einer sinnvollen und wirksamen Lösung", meinte Kogler. headtopics.com

Der oberösterreichische Raumordnungslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) wehrte sich am Freitag weiter vehement gegen das 2,5-Hektar-Ziel und konterte mit Kritik an den Grünen: Für ihn sei die Bodenstrategie nach einem eineinhalbjährigen Erarbeitungsprozess kurz vor Abschluss"am Veto der Grünen" gescheitert."Ein österreichweites Limit von 2,5 Hektar Umwidmung pro Tag ist völlig unrealistisch.

Ähnlich der Gemeindebund: Allein die Debatte über die 2,5 Hektar habe den Beschluss der Bodenstrategie bisher verhindert, so Generalsekretär Walter Leiss. Aus Sicht des Gemeindebundes gebe es hinsichtlich eines verpflichtenden 2,5-Hektar-Ziels zu viele offene Fragen. So würden etwa auch Kindergartenbau, Wohnraumschaffung, Wirtschaft, Energieversorgung oder Bahnausbau Platz brauchen, argumentierte Leiss, für den das Ziel"nicht faktenorientiert" ist. headtopics.com

