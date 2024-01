Grüne fordern Untersuchung nach Pfändung von Benkos Immobilie

Nach der Pfändung einer von René Benko privat genutzten Immobilie durch die Republik fordern die Grünen von Finanzminister Brunner eine Untersuchung. Sie vermuten eine Bevorzugung von Benko und Teilen der Signa-Gruppe. Grund sind angeblich nicht geleistete Umsatzsteuerzahlungen und die Pfandrechtseintragung für eine Benko-Villa bei Innsbruck. Die Grünen fordern die Einleitung einer Untersuchung durch Brunner.

Das Finanzamt Innsbruck habe „steuerliche Trickserei allem Anschein nach anfänglich akzeptiert“, heißt es in der grünen Anfrage. Benko hatte das frühere Schlosshotel 2016 laut dem Kaufvertrag um 11,1 Mio. Euro erstanden, später abgerissen und mit einer Gesamtinvestition von 60 Mio. Euro einen „Palazzo Protzo“ in Innsbruck-Igls errichtet, so die Grünen





