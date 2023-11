Grüne Bildungswerkstatt: Vizebürgermeister fungierte als Stadtführer

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

m Samstag veranstaltete die Grüne Bildungswerkstatt Niederösterreich mit dem geschäftsführenden Obmann Andreas Piringer an der Spitze einen besonderen Ausflug nach Neunkirchen. Vizebürgermeister Johann Gansterer höchstpersönlich führte die interessierten Teilnehmer durch die Stadt und brachte ihnen fundiert die Stadtgeschichte näher. Bevor es zum Mittagessen ins „Alte Brauhaus“ am Hauptplatz ging, gab es im Rathaussitzungssaal noch einen kleinen Sektempfang.

Unter den Besucherinnen und Besuchern der Veranstaltung waren neben vielen anderen auch Vizebürgermeister Christian Apel aus Perchtoldsdorf, die Gemeinderäte Josef Kerschbaumer aus Warth und Wilfried Scherzer aus Reichenau, Frauenhaus-Chefin Barbara Prettner sowie Alexandra und Christian Wetzelberger. headtopics.com

