Auch im letzten Jahr waren die Grundwasserstände so tief wie noch nie. Die Niederschläge zu Jahresbeginn brachten vielerorts Entspannung, Fachleute zeigen sich vorsichtig optimistisch. Dennoch sei Achtsamkeit geboten, sind sich die Trinkwasserversorger beim Symposium Wasserversorgung am Montag und Dienstag einig.

„Wir starten wesentlich besser in 2024 als vergangenes Jahr“, zeigt sich Land- und Wasserwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) beim Branchentreffen der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) optimistisch. Die Phasen der Trockenheit habe man letztes Jahr gut gemeistert, es hätte keine großflächigen Probleme in der Wasserversorgung gegeben. Dennoch müsse man vorsichtig bleiben. Ein wesentlicher Faktor für die künftige Sicherstellung der Versorgung sei auch die Bewusstseinsbildung, so Monika Mörth, Leiterin der Sektion Wasserwirtschaft. Der Trinkwassersicherungsplan sieht daher etwa Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung vor – insbesondere an Schulen. Aber auch die Datengrundlage soll verbessert werden





