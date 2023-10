Gruber schießt die Austria gegen Sturm zum Sieg

1:0-Überraschung! Die Austria gewinnt gegen Tabellenführer Sturm in der zwölften Runde der Bundesliga. Mit dem Sieg rücken die Violetten in die obere Tabellenhälfte vor, sind jetzt auf Platz sechs hinter Hartberg. Mit dem dritten Sieg in Folge surft die Mannschaft von Michael Wimmer nach katastrophalem Saisonstart auf einer kleinen Erfolgswelle.

Sturm bleibt an der Ligaspitze. Serienmeister Salzburg ist den Blackys nach dem 3:0-Sieg gegen Altach am Samstag wieder auf den Fersen.Von Beginn weg war es die Heimmannschaft aus Graz, die den Ton angab. Es traf aber die Austria. In der 14. Minute war es Andreas Gruber. Wer sonst? Mit seinem achten Saisontor brachte der Steirer seine Mannschaft gegen seinen Ex-Klub in Führung. Der Schuss des Torjägers wurde noch von Gregory Wüthrich abgefälscht.

Der Ex-Austrianer stand auch in Minute 32 im Mittelpunkt. Nach einem Foul von Marvin Martins an den 26-Jährigen gab es Elfmeter. Der Gefoulte trat selbst an, scheiterte aber an Austria-Keeper Christian Früchtl. Mit einer guten Parade verhinderte der 23-Jährige in Minute 41 neuerlich den Ausgleich. Zuvor blieb der Keeper schon in einigen Duellen Sieger. headtopics.com

Vor allem defensiv machte Lustenau zu viele Fehler. Die offensiv starken Hartberger erspielten sich Chance um Chance, in der 36. Minute traf Donis Avdijaj nach einer wunderbaren Kombination zum 1:0. In Minute 44 schwächste sich die Heimmannschaft dann selbst. Nach einem schweren Foul musste Pius Grabher mit glatt Rot vom Feld. In der 59. Minute sorgten die Hartberger dann für die Vorentscheidung. Nach einem Doppelpass mit Dominik Prokop schob Dominik Frieser ganz sicher ins Eck.

