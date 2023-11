Der 18. November 2023 stand ganz im Zeichen der Ausbildung bei der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt. Um 08:00 Uhr starteten die Feuerwehrmitglieder mit dem ersten von vier Übungsszenarien. Die Übungsausarbeiter Sigmund Spitzer und Florian Kandelsdorfer übertrafen dabei mit der Übungsdarstellung alle Vorstellungen der Übenden, was nicht zuletzt durch die Unterstützung der Wiener Neustädter Wirtschaft ermöglicht wurde.

Realistisches Üben stand am Groß-Übungstag der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt am Plan. Nachdem in theoretischen Ausbildungseinheiten viel Grundlagenwissen gefestigt und neue Techniken gelernt werden konnten, wurden in vier unterschiedlichen Szenarien vor allem Menschenrettungen an diesem Tag geübt. Die Feuerwehrmitglieder wurden dabei in zwei Gruppen eingeteilt. Während eine Gruppe bei der Übungsdarstellung mitwirkte und die Einsatzbereitschaft stellte, wurde die zweite Gruppe als eingesetzte Mannschaft für die Übungsabarbeitung eingesetzt. Nach jeder Übung tauschten die Gruppen dann ihre Rollen





