Großer Erfolg für Fotokünstler Hannes Bittner

ubeln darf der Zeillerner Fotoartist Hannes Bittner. In einem neuen Buch des „Linzer Trierenberg Super Circuit“ werden die weltbesten Fotos aus drei Jahrzehnten abgebildet. Sein Bild „Kampf der Perspektive“ aus dem Jahr 2022 ist mit dabei.

Im Rahmen von Ausstellungen und Reisevorträgen präsentiert der „Trierenberg Super Circuit“ hochkarätige Fotografien. Für jede Edition werden über 100.000 Kunstwerke aus 125 Ländern eingereicht und von einer internationalen Fachjury selektiert. 200 werden dann ausgestellt, wobei 20 eine besonders prominente Darstellung gebührt. Darunter war das Foto „Kampf der Perspektive“ des Mostviertler Fotografen Hannes Bittner. headtopics.com

Dass „Kampf der Perspektive“ nun auch in einem Bildband enthalten sein wird, in dem die weltbesten Fotos aus drei Jahrzehnten (ausgewählt aus 200.000 Bildern) abgedruckt werden, freut Bittner natürlich besonders. „Als ich davon erfuhr, dass mein Bild auch im Fotoband abgedruckt wird, bekam ich richtig Gänsehaut vor Freude“, ist er überwältigt. Das Buch wird in limitierter Auflage von 1.

