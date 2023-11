Großer Andrang beim Tag der offenen Tür an der Biondekgasse

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

m Tag der offenen Tür am BG/BRG Biondekgasse Baden hatten die Besucherinnen und Besucher am 25. Oktober die Möglichkeit, die Schule und ihre vielfältigen Angebote kennenzulernen. Die großen und kleinen Gäste wurden herzlich von den Lehrkräften empfangen und anschließend von Schülerinnen und Schülern der 2. und 8. Klassen durch das große, helle Schulhaus geführt. Dabei konnten sie die modernen Klassenzimmer, die Fachräume und die wunderschöne Bibliothek besichtigen. Auch in den Unterricht konnten sie hineinschnuppern und einen Eindruck bekommen, wie im Gymnasium eine Englisch-, Mathematik- oder Deutschstunde abläuft.

Darüber hinaus gab es auch zahlreiche Mitmach-Stationen, bei denen vor allem die kleinen Gäste selbst aktiv werden konnten. Für jede absolvierte Station bekamen sie einen Stempel in ihren Stempelpass und konnten damit am Ende des Tages einen schönen Preis, gesponsert von der Firma HSG Events GmbH, gewinnen. headtopics.com

