Großer Andrang auf zusätzliche Kassenarztstellen in Österreich

100 zusätzliche Kassenarztstellen hat die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) auf Betreiben der Politik Mitte Dezember ausgeschrieben – und ist damit augenscheinlich auf großes Interesse gestoßen. Bereits 300 Personen hätten sich für die neuen Stellen beworben, hieß es am Freitag vom Ministerium. Die Bundesregierung zeigte sich ob des Andrangs ebenso zufrieden wie die ÖGK. Weniger euphorisch äußerte sich tags darauf freilich die Ärztekammer.

Der Andrang auf die Kassenstellen sei zwar positiv, dieser allein reiche aber noch nicht für eine „umfassende Jubelmeldung“, hieß es von der Standesvertretung der Medizinerinnen und Mediziner am Samstag in einer Aussendung. „Wir haben derzeit massive Versorgungsprobleme, unabhängig von den 100 zusätzlichen Kassenstellen sind nach wie vor fast 300 Stellen unbesetzt“, so Bundeskurienobmann Edgar Wutscher. Diese unbesetzten Stellen dürften auch durch die aktuellen Bewerbungen nicht ignoriert werden. Die Problematik sei eine tiefgreifende, die nur mit einem ganzen Maßnahmenpaket lösbar se





ORF » / 🏆 8. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die besten Bücher 2023: Unsere Empfehlungen für die WeihnachtszeitVon gewitzten Frauen und eisernen Adligen, wohlerzogenen Gaunern, despotischen Lehrern, Nazi-Gattinnen und Überlebenskünstlern: Diese Bücher haben wir heuer wirklich mit Begeisterung gelesen.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Die letzten neun Monate: Was die Regierung noch umsetzen willBodenschutz, die virtuelle Ordination und Arbeitskräfte-Rekrutierung: Einige Regierungsmitglieder haben für 2024 noch große Pläne, viel Zeit bleibt ihnen aber nicht mehr. Was haben sie konkret vor? Ein Rundruf.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Die EU und die Auflösung der NationalstaatenDer Autor und Essayist Robert Menasse hält die Auflösung der Nationalstaaten für unausweichlich und die EU für ein avantgardistisches Projekt, dem leider nur eine Katastrophe weiterhelfen kann.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

'Großer Tag für Wahrheit' - Teilsieg Harrys bei Klage gegen 'Mirror'Er selbst sieht sich als Reformer der Medienlandschaft und 'Drachentöter': Prinz Harry hat im Prozess um Telefon-Hacking und andere illegale Recherchemethoden einen wichtigen Sieg gegen den britischen 'Mirror'-Verlag errungen.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Schöne Bescherung – jetzt festliche Preise gewinnen!Laut rieseln die Preise! 'Heute' macht die Vorfreude auf Weihnachten noch größer & beschenkt dich mit fantastischen Preisen im Wert von über € 12.500!

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Arbeiterkammer Wien: Dots-Gruppe soll Mitarbeiter nicht bezahlt habenDie Arbeiterkammer Wien berichtet, dass die Dots-Gruppe mehrere Angestellte nicht bezahlt haben soll. Es wurden bereits 78 Beschäftigte mit offenen Ansprüchen gemeldet. Die Arbeiterkammer konnte sich in 37 Fällen außergerichtlich einigen. Weitere Fälle landeten vor Gericht. Die offenen Forderungen belaufen sich auf rund 100.000 Euro. Die Dots-Gruppe soll trotzdem neue Mitarbeiter eingestellt haben. Die AK Wien prüft, ob dies den Tatbestand des Betrugs erfüllt.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »