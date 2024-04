Großeinsatz der Polizei in Köln wegen Fliegerbombe

In Köln (Deutschland) wurde im Rhein eine 500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Der unmittelbare Nahbereich um den Fundort wurde daraufhin von der Polizei geräumt. Auch die RTL-Zentrale musste evakuiert werden. Alle Mitarbeiter mussten das Gebäude aus Sicherheitsgründen verlassen. Wie der Sender bekannt gab, soll der Sendebetrieb jedoch fortgesetzt werden.

"Daher verlegen wir kurzerhand unser Studio nach draußen und werden von außerhalb der Evakuierungszone 'Punkt 12' und eventuell auch die späteren aktuellen RTL-Sendungen 'Explosiv' und 'Exclusiv' sowie ntv weiter live senden", heißt es seitens des Unternehmens. Wie unter anderem der"Spiegel" berichtet, hat das Berliner RTL-Studio nun bis auf Weiteres die Regie für alle Sendungen übernomme

