Große Jugendsozialaktion

Die Welt verändern, einen Beitrag leisten und dort anpacken, wo es gerade am meisten gebraucht wird: Jugendliche waren auch heuer wieder 72 Stunden lang für Solidarität und soziales Engagement tätig.

So haben Jugendliche in der Diözese St. Pölten zugunsten von Familien in Not Sachspenden gesammelt, gespendete Lebensmittel eingekocht oder ein Jugendzentrum, ein Frauenwohnheim und mehrere Caritas-Gärten verschönert. Eine weitere Gruppe gestaltete den Alltag im Pflegeheim drei Tage mit und wieder andere renovierten zahlreiche Bänke in einer Gemeinde.

Auch 2023 war Hitradio Ö3 wieder die große Bühne für „72 Stunden ohne Kompromiss“. Ö3-Moderator Philipp Hansa war im ganzen Land unterwegs.

