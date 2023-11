Große Ehrung für Berndorfs Architektin

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ehrte Architektin Gabriele Schöberl. Die Prädidentin der Lebenshilfe NÖ, Friederike Pospischil, der Geschäftsführer der Lebenshilfe NÖ GmbH, Christian Albert, und Landesbaurat Walter Steinacker gratulierten herzlich.Eine große Ehre wurde Berndorfs Architektin Gabriele Schöberl zuteil.

Die begeisterte Jury schwärmte: „Stimmig um einen gemeinsamen Innenhof mit Wohlfühl-Ambiente angeordnet, vereinigt das Projekt den Verwaltungsbereich der Landesorganisation, einen Seminar- und Cafeteria-Bereich sowie Werkstätten an einem neuen, gemeinsamen Standort. headtopics.com

Die Jury setzt sich aus dem Vorsitz der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, zwei Architekten, einem Ingenieurkonsulenten für Bauwesen, einem Baumeister sowie je einem Amtssachverständigen für Bautechnik sowie für Natur- und Landschaftsschutz zusammen.Schöberl wurde 1965 in Wien geboren und lebt seit 25 Jahren in Berndorf, wo sie auch ihr Atelier in der Hochstraße betreibt.

Ihre Projekte bestechen mit ihrer Liebe zum Detail, wie man z.B. am Wilhelmsburger Geschirr-Museum (Lilien-Porzellan) sehen kann. Ihre Neigung zur Denkmalpflege und Architekturgeschichte kann sie nicht nur in ihrer eigenen Villa, sondern auch in Architekturführungen, beispielsweise zu den Palladio-Villen im Veneto, ausleben. headtopics.com

