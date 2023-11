Großbrand in Müllschuppen

Die Leitstelle alarmierte sofort zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, mehrere Sonderfahrzeuge sowie die Freiwillige Feuerwehr.

Der zuerst eintreffende Löschzug der Feuerwache 1 Süd erkannte einen größeren Müllschuppen, der in voller Ausdehnung brannte. Das Feuer drohte bereits auf das benachbarte Gebäude sowie zwei Pkw überzugreifen. Mehrere Fensterscheiben waren bereits durch die Hitze zerstört und Rauch hatte sich im Gebäude ausgebreitet.

Durch einen zielgerichteten Löschangriff konnte die Brandausbreitung verhindert und der Brand gelöscht werden. Das leerstehende Gebäude wurde belüftet. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf 75.000 EUR geschätzt. headtopics.com

