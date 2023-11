Großbrand in Altenmarkt im Pongau

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:m Ortszentrum von Altenmarkt im Pongau ist es am Dienstag zu einem Großbrand eines Mehrfamilien- und Geschäftshauses gekommen.

Das Feuer brach am Nachmittag in einer Küche im Obergeschoss aus. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr und des anfänglichen Löscherfolges breitete sich das Feuer durch die Zwischenwände des Hauses auf das gesamte Obergeschoss aus. Deshalb wurde auf Alarmstufe 3 erhöht. Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus der Umgebung beteiligten sich an den Löscharbeiten.

Weil die Flammen auch auf den Dachstuhl übergriffen, musste das Dach geöffnet und zum Teil abgetragen werden. Der Brand konnte schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Auch die Glutnester wurden vollständig gelöscht. Beamte des Landeskriminalamtes haben Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz standen rund 110 Mitglieder der Feuerwehr, des Roten Kreuzes und der Polizei. headtopics.com

Sbg: Großbrand in Wohn- und Geschäftshaus in Altenmarkt im Pongau → Alarmstufe III ALTENMARKT IM PONGAU (SBG): Am Dienstag, dem 31. Oktober 2023, kam es im Zentrum von Altenmarkt im Pongau zu einem Großbrand eines Mehrfamilien- und Geschäftshauses. Dabei wurde eine Person schwer verletzt. Per 17. Weiterlesen ⮕

Mehrfamilienhaus in Flammen: Eine Person schwer verletztFeuer wütete in Wohn- und Geschäftshaus in Altenmarkt im Pongau in Salzburg mitten im Ort. Weiterlesen ⮕

Cellensis-Festival startet am HafnerbergDie Marktgemeinde Altenmarkt an der Triesting beherbergt heuer das Festival der geistlichen Musik „cellensis“ zum dreiundzwanzigsten Male. Weiterlesen ⮕

Brand in einer Wohnung in OttnangDie Feuerwehr Ottnang rückte zu einem Brand in einer Wohnung im Ortszentrum von Ottnang aus. Der Brand konnte durch das Eingreifen der Hausbesitzer eingedämmt werden. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch und brachte Materialien und Gegenstände aus der Wohnung ins Freie. Eine Gasflasche wurde sichergestellt. Die Wohnung wurde belüftet und die Verkehrsregelung wurde von Lotsen übernommen. Weiterlesen ⮕

Bgld: Sieben Feuerwehren bei Wirtschaftsgebäudebrand in BocksdorfBOCKSDORF (BGLD): Der Brand eines Wirtschaftsgebäudes forderte ab den Vormittagsstunden des 31. Oktober 2023 sieben Feuerwehren im Ortszentrum von Bocksdorf im Bezirk Güssing. Aus noch ungeklärter Ursache geriet das Wirtschaftsgebäude in Vollbrand. Weiterlesen ⮕

Skandal in Italien: Trainer verletzt Kollegen mit einem BrotIn der Serie C schleuderte der Montevarchi-Coach eine harte Focaccia ins Gesicht des Cesena-Trainers und verpasste ihm eine blutige Wunde. Weiterlesen ⮕