Großbrand in Altenmarkt: Feuerwehr im Einsatz

Gegen 13:30 wurde die Freiwillige Feuerwehr Altenmarkt zu einem Küchenbrand ins Ortszentrum alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus mit Geschäftsbetrieben im Erdgeschoss kam es im Obergeschoss zu einem Küchenbrand. Die Brandursache ist unbekannt. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr und des anfänglichen Löscherfolges breitete sich das Feuer durch die Zwischenwände des Gebäudes auf das gesamte Obergeschoss aus.

Auf Grund der zunehmenden Brandausbreitung wurde auf Alarmstufe 3 erhöht. In diesem Zug wurden die Feuerwehren Flachau und Radstadt alarmiert. Weiterhin wurden Spezialkräfte und Sondergeräte der Feuerwehren Bischofshofen, Filzmoos, Großarl, Kleinarl und St. Johann alarmiert.

Durch die Zwischendecken breitete sich der Brand auf den Dachstuhl aus. Aus diesem Grund wurde das Dach durch ein Kranunternehmen geöffnet und teilweise abgetragen. Mit der Öffnung des Daches konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Die Einsatzkräfte konnten in Folge die Glutnester erfolgreich vollständig ablöschen. Eine Person wurde unbestimmten Grades verletzt und durch das Rote Kreuz in das Krankenhaus Schwarzach eingeliefert. headtopics.com

Die Feuerwehr Altenmarkt übernimmt die Brandwache, die die gesamte Nacht andauert. Insgesamt befanden sich rund 110 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei für über 6 Stunden im Einsatz.

