Groß angelegte Suche nach Verdächtigem in Langenlois

In der Region um Langenlois (Bezirk Krems) war am Montagvormittag eine groß angelegte Suche nach einem 34 Jahre alten Verdächtigen im Gange.

Die Bevölkerung werde ersucht, verdächtige Wahrnehmungen umgehend unter der Polizei-Notrufnummer 133 mitzuteilen, wurde betont. Den Aufforderungen der Exekutive im Bereich Schiltern sei unbedingt nachzukommen, Wanderungen sollten vorerst unterlassen werden.

