Groß angelegte Suchaktion nach Gewaltverbrechen im Raum Langenlois - Schiltern

Im Moment erfolgt eine groß angelegte Suchaktion seitens der Polizei im Raum Langenlois - Schiltern, heißt es von der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Wanderungen in der Region sollten unterlassen werden.Gesucht wird eine männliche Person, die im Verdacht steht, ein Gewaltverbrechen begangen zu haben. Er ist 34 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß, hat hellbraune Haare, eine normale Statur. Welche Kleidung der Gesuchte trägt, ist unbekannt.

"Die Bevölkerung wird ersucht, verdächtige Wahrnehmungen insbesondere auf die Beschreibung des Genannten der Polizei unter Notruf 133 umgehend mitzuteilen. Der Verdächtige dürfte im Besitz einer Schusswaffe und offensichtlich zu Fuß unterwegs sein.

Inspektionsübung: Brand im Schulcampus als ÜbungsannahmeFeuerwehr-Unterabschnitte Dietmanns und Groß-Siegharts übten im neuen Bildungscampus in Groß-Siegharts. Weiterlesen ⮕

Scharnstein: Abgängiger Pensionist von Feuerwehrkommandant bereits auf Fahrt zur Suchaktion gefundenSCHARNSTEIN. Einen abgängigen Altenheimbewohner hat am Freitagabend in Scharnstein (Bezirk Gmunden) der zu einer Suchaktion alarmierte Feuerwehrkommandant bereits auf der Anfahrt ins Feuerwehrhaus gefunden. Weiterlesen ⮕

Schweinburg: „Schrecken war groß, der Schaden gering“In Schweinburg geriet eine Photovoltaik-Anlage auf einem Privathaus in Brand. Die Feuerwehren des Unterabschnitts hatten die Situation rasch im Griff. Weiterlesen ⮕

Nö: Inspektionsübung 2023 beim neuen Bildungscampus in Groß SieghartsGROSS SIEGHARTS (NÖ): Am Dienstag, den 25. Oktober 2023 fand von den Unterabschnitten Dietmanns und Groß-Siegharts die diesjährige Inspektionsübung im neuen Bildungscampus in Groß-Siegharts statt. Weiterlesen ⮕

Suchaktionen bisher erfolglos:Wollte tauchen gehen: Österreicher wird in Brasilien vermisstDie Suchaktion läuft laut dem Außenministerium auf Hochtouren. Brasilianische Medien berichten von einem Rucksack, der am Strand gefunden wurde. Weiterlesen ⮕

Groß-Alarm für Retter! Vater mit 2 Kinder verunglücktHöchste Alarmierungsstufe für die Feuerwehr nach einem Unfall in Strengberg: Ein Vater verunglückte mit seinen zwei Kindern schwer. Weiterlesen ⮕