Grippe, grippale Infekte, Corona: Zahl der Erkältungen steigt

Grippe, grippale Infekte, Corona, aber auch Entzündungen der Atemwege wie etwa Bronchitis und Angina nehmen in ganz Österreich zu. Dabei deckt sich die persönliche Wahrnehmung vieler – gefühlt ist der halbe Freundeskreis krank – mit den Abwasseranalysen aus bundesweit 48 Kläranlagen und auch der geschätzten Zahl der Grippe- und grippeähnlichen Erkrankungen pro 100.000 Einwohner der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages).

Ein paar Daten zur Veranschaulichung: Dem Grippemeldedienst der Stadt Wien zufolge wurden in der Kalenderwoche 40 rund 11.250 Fälle von Grippe- und grippeähnlichen Erkrankungen verzeichnet. In der Kalenderwoche 41 waren es 12.450 Fälle und der Woche darauf schon 13.950 Fälle – eine eindeutige Tendenz also. Bei diesen Zahlen handelt es sich um Hochrechnungen auf Basis von positiven Tests und vermuteten Erkrankungen.