Grimmige Miene zum bizarren Spiel: Joaquin Phoenix als Napoleon Bonaparte

Imperator Ungehobelt: Ridley Scotts wundersame "Napoleon"-Filmbiografie Napoleon Bonaparte als Feldherr zwischen Arroganz und Einfalt: Joaquin Phoenix gibt in „Napoleon“ missvergnügt den Titel(anti)helden. Stefan Grissemann hat Ridley Scotts Kriegs-Kinospektakel vorab besichtigt – und sich über den Tonfall der Inszenierung gewundert.

Wer braucht in Zeiten tobender Kriege, in denen vor unseren Augen Unschuldige zu Abertausenden ausgelöscht werden, eigentlich noch Kriegsfilme in alter Hollywood-Unterhaltungsmanier? Kann man sich bei epischer Schlachtenmalerei und blutigen Feldherrenabenteuern ernsthaft zerstreuen? Oder ist gar etwas zu lernen aus der Rekonstruktion historischer Gemetzel? Der britische Filmemacher Ridley Scott, vor allem seiner Arbeit in den späten 1970er- („Alien“) und frühen 1980er-Jahren („Blade Runner“) wegen legendär, wird demnächst seinen 86. Geburtstag feiern. Sein Appetit auf martialisches Entertainment ist ungebroche





