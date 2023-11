Grenzüberschreitender Müll-Krimi im Ennstal

Der grenzüberschreitende Müll-Krimi beginnt im Jahr 2009 im Ennstal: Abfälle aus der Altpapierproduktion waren damals in Trieben gelagert. Laut Ermittlern sollte daraus Bio-Diesel erzeugt werden. Dieser Plan konnte nur nie in die Tat umgesetzt werden, der Lagerplatz wurde 2013 mitsamt den Stoffen an eine andere Firma weiterverkauft. Diese wollte daraus Pyrolyseöl gewinnen. Auch daraus wurde nichts. Die BH Liezen plante die Räumung des Areals, am Ende entstanden geschätzte 350.

000 Euro Kosten für die fachgerechte Entsorgung

:

NOEN_ONLİNE: Ardagger/Viehdorf jubelt nach KrimiDas letzte Heimspiel im Herbst und gleichzeitig das Hinrundenfinale: Die SG Ardagger/Viehdorf wollte gegen Elektra unbedingt noch einmal anschreiben - und schlägt dafür zweimal zurück.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: Kuh-Krimi: Zwischen Inzucht, Betrug und Kontrollorgan-VersagenEine Verlustanzeige über sieben Kühe sorgte lange für Rätselraten in der Marktgemeinde Niederhollabrunn. Die NÖN hat sich die Sache genauer angesehen.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: Neunkirchner Kegel-Herren gewinnen Krimi in TirolHerzschlagfinale in Tirol: Neunkirchens Herren holen auf der Zielgerade einen 5:3-Auswärtssieg. Lukas Huber fehlte.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

HEUTE_AT: Brasilien-Klub feiert ersten Copa-Titel der GeschichteFinal-Krimi in der Copa Libertadores! Fluminense schlug die Boca Juniors im packenden Endspiel in der Verlängerung, gewinnt die Königsliga erstmals.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

HEUTE_AT: Jedermann-Abfuhr: 'So schei*e war ich ja auch nicht'Nach dem überraschenden Aus für Michael Maertens als 'Jedermann' bezieht der Schauspieler jetzt Stellung.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

KLEİNEZEİTUNG: Energie-Experte Karl Rose:„Energiewende kostet jeden Bürger 20 Prozent seines Vermögens“Der Energieexperte Karl Rose hält Zwei-Grad-Ziel und Öl-Ausstieg für nicht machbar. Die Wende werde sehr schwierig und sehr teuer: „Klimaziele sind unerreichbar“

Herkunft: kleinezeitung | Weiterlesen »