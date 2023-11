Grenzübergreifende Branddienstleistungsprüfung in Österreich

Mehr als ein Dutzend Gruppen aus den unterschiedlichsten österreichischen Bundesländern mit insgesamt 70 Feuerwehrmitgliedern stellten sich der steirischen und burgenländischen Branddienstleistungsprüfung in Bronze bzw. Gold.

Auch steirische Florianis absolvierten die burgenländische Branddienstleistungsprüfung in den einzelnen Schwierigkeitsstufen. Die grenzübergreifende Zusammenarbeit im Feuerwehrwesen wurde, neben unzähligen sonstigen gemeinsamen Tätigkeiten, Übungen und Einsätzen, daher stets aktiv gelebt und dahingehend auch Leistungsprüfungen aus den jeweiligen Nachbarbundesländern absolviert.

TeilnehmerInnen aus vier Bundesländern stellen sich Leistungsprüfungen Bei den Prüfungen, die mittlerweile schon zur Tradition geworden ist, traten neben Gruppen aus dem Burgenland und der Steiermark auch Abordnungen aus Ober- und Niederösterreich, an. Während die burgenländischen Gruppen um das steirische Abzeichen in unterschiedlichen Leistungsstufen antraten, stellten sich die Gruppen aus der Steiermark dem BDLP-Abzeichen des LFV Burgenland. headtopics.com

Alle Gruppen konnten, aufgrund der intensiven und hervorragenden Vorbereitung, die Branddienstleistungsprüfungen aus der Steiermark und dem Burgenland in den unterschiedlichen Leistungsstufen erfolgreich absolvieren.

LBD Franz Kropf und LBDS Martin Reidl standen an der Spitze der burgenländischen Gruppen, Bundesbewerbsleiter BR Hannes Niedermayr und OBR Helmut Fördermayer waren Teil der oberösterreichischen Delegation. Aus der Steiermark zeigten unter anderem EOBR Johann Hönigschnabl, ABI d.F. Franz Windhaber sowie einige LFV-Mitarbeiter ihr Können. headtopics.com

Stmk: Branddienstleistungsprüfung durch zwei Gruppen der FF Sparberegg in Pinggau absolviertPINGGAU (STMK): Am Freitag, dem 27. Oktober 2023, stellten sich 12 Mitglieder der Feuerwehr Sparberegg der Prüfung um das Branddienstleistungsabzeichen. Weiterlesen ⮕

Österreich zahlt 5.000 Euro an alle lebenden Opfer des HolocaustDamit will die Bundesregierung ihre Verantwortung gegenüber den Verfolgten des NS-Regimes zeigen. Weiterlesen ⮕

Leobersdorfer druck.at siegt bei Austria's Leading CompaniesAuszeichnung der besten Unternehmen von Österreich, darunter Leobersdorfer Onlinedruckerei. Weiterlesen ⮕

Geschwister aus Österreich verbringen Arbeitsurlaub in GhanaDie Geschwister Sophia und Friedrich Haimberger aus Ziersdorf haben vier Wochen lang in einem Krankenhaus in Ghana gearbeitet und das Land erkundet. Weiterlesen ⮕

Inflation in Österreich im Oktober 2023 gesunkenIm Oktober 2023 hat die Inflation in Österreich noch einmal merklich nachgegeben: Nach 6,0 % im September sind die Preissteigerungen im Oktober einer ersten Schätzung zufolge im Durchschnitt auf 5,4 % zurückgegangen – und damit auf den niedrigsten Wert seit Jänner 2022. Das geht vor allem auf die Preise für Nahrungsmittel und Möbel zurück, die vor einem Jahr deutlich gestiegen waren und nun die Teuerung weitaus weniger kräftig antreiben. Außerdem sind Treibstoffe im Vergleich zum Oktober des Vorjahres deutlich günstiger Weiterlesen ⮕

Inflation in Österreich im Oktober gesunkenDie Inflation in Österreich ist im Oktober auf 5,4 Prozent gesunken, nach 6 Prozent im September. Es handelt sich dabei um den niedrigsten Stand seit Jänner 2022. Die Preise für Nahrungsmittel und Möbel sind weniger stark gestiegen, Treibstoffe sind im Vergleich zum Vorjahr günstiger. Die Regierung verweist auf kaufkraftstützende Hilfen und Preis- bzw. Kostensenkungsmaßnahmen. Weiterlesen ⮕