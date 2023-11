Grenzübergang Rafah öffnet für Ausländer, Israel stationiert Raketenschiffe im Roten Meer

Dutzende Menschen sterben nach Raketeneinschlägen in einem Vertriebenencamp im Gazastreifen.

Israel meldet elf tote Soldaten. Hamas und Iran tauschen sich in Katar über den Gazakrieg aus. Ägypten öffnet den Übergang Rafah für Verletzte am Mittwoch.

Ägypten will Verletzte aus Gazastreifen aufnehmen81 Schwerverletzte sollen am Mittwoch via Grenzübergang Rafah nach Ägpyten ausreisen können. Weiterlesen ⮕

Israel: Vermisste deutsche Hamas-Geisel Shani Louk totDer Leichnam der 22-Jährigen wurde gefunden und identifiziert. Das grausame Video ihrer Entführung ging um die Welt. Laut Zeitung „Haaretz“ wurden seit Kriegsbeginn 1135 getötete Israelis... Weiterlesen ⮕

Wieder Vorfall mit Israel-Flagge vor dem Linzer RathausDer Vorfall wiederholte sich bereits zum dritten Mal. Zwei 20-jährige Österreicher wurden angezeigt. Weiterlesen ⮕

„In der SPÖ dominiert eindeutig die Pro-Israel-Haltung“Die linke Pro-Palästina-Fraktion ist laut und regt auf. Im Internationalen Vergleich ist sie klein. Weiterlesen ⮕

SOS-Kinderdorf fordert humanitäre Soforthilfemaßnahmen in GazaDie lebensrettenden Maßnahmen sollen in Israel, wie auch in palästinensischen Gebieten, ankommen. Weiterlesen ⮕

Flashmob am Stephansplatz für Kinder-Geiseln aus IsraelTerroristen kidnappten Anfang Oktober Dutzende Kinder in Israel. Jüdische Eltern zeigten nun mit einer friedlichen Aktion viel Herz für die Geiseln. Weiterlesen ⮕