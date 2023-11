Grenze geöffnet: Erste Verletzte aus Gazastreifen in Ägypten

Eine Gruppe von Verletzten verließ nach Berichten ägyptischer TV-Sender wie dem staatsnahen al-Kahira News den Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah – den einzigen Zugang über nicht israelisches Territorium. Sie seien zur Behandlung in die Stadt al-Arisch auf der Sinai-Halbinsel an der Mittelmeer-Küste gebracht worden, hieß es am Nachmittag.

Neben verletzten Zivilisten durften erstmals auch ausländische (Doppel-)Staatsbürger nach Ägypten ausreisenSchon seit Dienstagabend hatten sich Berichte verdichtet, wonach Ägypten den Grenzübergang öffnen könnte. Kairo wolle verwundete Palästinenser in Ägypten medizinisch versorgen, wie mehrere Quellen gegenüber der Nachrichtenagentur AFP angaben.

Das Dokument schlägt vor, die Zivilbevölkerung des Gazastreifens in Zeltstädte auf die nördliche Sinai-Halbinsel zu verlegen und anschließend dauerhafte Städte und einen nicht näher definierten humanitären Korridor zu errichten. Innerhalb Israels würde eine Sicherheitszone eingerichtet, um die Vertriebenen am Zutritt zu hindern. Was in diesem Fall aus Gaza werden würde, wird in dem Dokument nicht beleuchtet. headtopics.com

Doch in Ägypten herrscht schon lange die Befürchtung, dass Israel Menschen aus Gaza auf die Sinai-Halbinsel bringen will. Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi ließ auch schon bald nach dem 7. Oktober keine Zweifel daran, dass man keine weiteren Geflüchteten mehr aufnehmen werde.

Auch für die Palästinenser wäre ein solcher Plan ein Trauma, das sie an die Entwurzelung im Gründungsjahr Israels 1948 erinnern würde. Damals flohen Hunderttausende vor den Kämpfen oder wurden aus ihren Häusern vertrieben. headtopics.com

Auch für Ausländer: Ägypten öffnet Grenze zu Gaza für VerletzteÄgypten hat offenbar das erste Mal seit Kriegsbeginn den Grenzübergang zum Gazastreifen in Rafah auch für Menschen geöffnet. Laut Berichten konnten am Mittwoch Dutzende Personen mit ausländischen Pässen die Grenze passieren. Außerdem sollen Verletzte aus dem Gebiet in ägyptische Krankenhäuser gebracht werden. Weiterlesen ⮕

Ägypten will Verletzte aus Gazastreifen aufnehmen81 Schwerverletzte sollen am Mittwoch via Grenzübergang Rafah nach Ägpyten ausreisen können. Weiterlesen ⮕

Ägypten nimmt Verletzte aus dem Gazastreifen aufAngesichts der israelischen Bombardierungen des Gazastreifen will Ägypten ab Mittwoch Verletzte aus dem Palästinensergebiet aufnehmen. Weiterlesen ⮕

Menschen dürfen erstmals Gazastreifen in Richtung Ägypten verlassenTag 25 nach dem Hamas-Angriff auf Israel: Alle Nachrichten und Infos zum Israel-Gaza-Krieg finden Sie hier. Weiterlesen ⮕

– Ägypten: Umsiedlungspläne lasten auf VerhältnisDie vor Kurzem noch vergleichsweise guten Beziehungen zwischen Israel und Ägypten haben durch den aktuellen Krieg gegen die Hamas schwere Dämpfer erlitten. Nun überlegt Israels Regierung offenbar, die 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen auf die Sinai-Halbinsel umzusiedeln – was in Kairo auf schärfste Ablehnung stößt. Weiterlesen ⮕

Konfrontationen an der israelisch-libanesischen GrenzeKampfflugzeuge des israelischen Militärs haben Ziele der Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen. Auch im Gaza-Streifen gab es nächtliche Gefechte. Weiterlesen ⮕