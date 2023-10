Gratis wohnen für ein Jahr – Huawei mit Uni-Aktion

Es hat schon ein bisschen Tradition – das gemeinsame Stipendiumund ÖJAB (Österreichische JungArbeiterBewegung) zur Förderung junger Talente in Österreich. Drei Studierende, die für ihre Ausbildung ihren Wohnort verlassen müssen, haben auch dieses Jahr wieder eine Wohngutschrift für ein gesamtes Studienjahr erhalten. Das Stipendium wurde heuer bereits zum zwölften Mal bei der offiziellen Verleihung im ÖJAB-Wohnhaus in der Johannesgasse, im 1.

Die drei Stipendiat:innen kamen nicht nur aufgrund ihrer bisherigen Studienerfolge in die engere Auswahl."Wiederverwenden statt wegwerfen" - unter diesem Motto setzen der Technologiehersteller Xiaomi und die Wörkerei, ein Beschäftigungsprojekt der Caritas und Volkshilfe, ein gemeinsames soziales Projekt um.

Erst kürzlich kündigte vivo die weltweite Einführung von Funtouch OS 14 an. Das auf Android basierende Betriebssystem bietet alle Vorteile der neuen Android 14-Version, kombiniert mit dem einzigartigen vivo-Touch. Der Fokus lag bei der Entwicklung auf der Verbesserung der Speicherverwaltung, der Möglichkeit zum Multitasking, der Personalisierung, des Datenschutzes und der Sicherheit. headtopics.com

Freiwilliges Soziales Jahr: Jugend schnuppert in Berufswelt hineinDerzeit absolvieren vier junge Menschen ein Freiwilliges Soziales Jahr am Landesklinikum Korneuburg-Stockerau. Weiterlesen ⮕

Mistelbacher Sportunion feierte 75-Jahr-JubiläumIm Pfarrsaal Mistelbach ludt Obmann Eduard Herzog zu einem stimmungsvollen Festakt. Weiterlesen ⮕

Ab 29. 10. arbeiten Frauen in Niederösterreich gratisAm Sonntag ist in NÖ Equal Pay Day. Männer in NÖ haben bereits so viel verdient, wie eine arbeitende Frau erst Ende des Jahres. Weiterlesen ⮕

Kein Pflanz! In Wien werden nun gratis Hecken verteiltDie Stadt verschenkt am 3. und 7. November kostenlose Heckenpflanzen an die Wiener. Mit der Aktion soll die Artenvielfalt gefördert werden. Weiterlesen ⮕

Deutsche Bank verspricht Investoren GeldDer Aktienkurs des Geldhauses stieg so stark wie seit einem Jahr nicht mehr, nachdem das Institut erklärt hatte, es habe »Spielraum« zur Freisetzung von Kapital für Aktienrückkäufe. Weiterlesen ⮕

Fast Totalausfall bei MostobstEin Besuch beim Mostbauernhof der Familie Janker am Kilber Rametzberg zeigt, wie schwer der Ernteausfall beim Mostobst in diesem Jahr wirklich ist und was man dagegen machen kann. Weiterlesen ⮕