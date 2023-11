Gottschalk & Krüger: Comeback als 'Supernasen' im Kino

Obwohl sie mit den Komödien"Piratensender Powerplay","Die Supernasen","Zwei Nasen tanken Super" und"Die Einsteiger" in den 1980er-Jahren über zehn Millionen Zuschauer in die Kinos lockten, habenseitdem nicht mehr gemeinsam in einem Film gespielt.

Dass die beiden Show-Dinos nicht nur eine lange Vergangenheit, sondern auch eine enge Freundschaft verbindet, ist kein Geheimnis."Wir verstellen uns nicht. Wir sind zu Hause genauso wie auf der Bühne", erklärte Krüger einmal der"Goldenen Kamera". Der Erfolg sei kein Zufall."Die Leute mögen Thomas und mich, nicht, weil wir eine breite Welle machen, sondern weil sie bei uns was zum Lachen bekommen.

Darin ziehen die beiden TV-Giganten humorig Bilanz über ihre beinahe fünf Jahrzehnte andauernden Karrieren, plaudern beispielsweise über ihre Anfänge im Showbiz, rütteln längst entschlafene-Erinnerungen noch einmal wach oder stellen die erfolglosesten Krüger-Hits vor, die es – oft zurecht – nie in die Charts geschafft haben. headtopics.com

In der jüngsten Episode überraschten Gottschalk und Krüger nun ihre Zuhörer mit einer guten und einer schlechten Nachricht: Die schlechte sei, dass sie keine weitere Zeile aus ihrem Drehbuch verraten wollen. Die gute, dass es Produzenten gebe, die nun endlich das Drehbuch verfilmen wollen würden."Wir spoilern uns ja sonst selbst", so Gottschalk.

Dass Gottschalk und Krüger wieder in die Rolle von Tommy und Mike schlüpfen werden, steht außer Frage. Gut möglich, dass die, welche bereits die ersten vier Teile produziert hat, wieder einsteigt. Mehrmals haben die beiden im Podcast auch den Wunsch geäußert, dass Enkel Chris von Comedian headtopics.com

Deutscher TV-Star Elmar Wepper ist totEr hat sich mit unzähligen TV-Rollen ebenso einen Namen gemacht wie als Charakterdarsteller im Kino: Der deutsche Schauspieler Elmar Wepper ist am Dienstag im Alter von 79 Jahren verstorben. Weiterlesen ⮕

Deutscher Schauspieler Elmar Wepper mit 79 Jahren verstorbenEr hat sich mit unzähligen TV-Rollen ebenso einen Namen gemacht wie als Charakterdarsteller im Kino: Der deutsche Schauspieler Elmar Wepper ist am Dienstag im Alter von 79 Jahren verstorben. Entsprechende Medienberichte bestätigte seine Agentin gegenüber der dpa. Weiterlesen ⮕

Schauspieler Elmar Wepper gestorbenElmar Wepper, bekannt aus Serien wie 'Der Kommissar' oder 'Zwei Münchner in Hamburg', ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Er war auch in TV-Reihen wie 'Der Alte', 'Das Traumschiff' oder 'Tatort' zu sehen und hatte Erfolge im Kino. Wepper war auch als Synchronsprecher aktiv und spielte in Filmen wie 'Kirschblüten - Hanami' mit. Weiterlesen ⮕

Deutscher TV-Star Elmar Wepper ist totEr hat sich mit unzähligen TV-Rollen ebenso einen Namen gemacht wie als Charakterdarsteller im Kino: Der deutsche Schauspieler Elmar Wepper ist am Dienstag im Alter von 79 Jahren verstorben. Weiterlesen ⮕

Vertrauen in Banken: Österreicher vertrauen heimischen BankenInsbesondere die als heimisch wahrgenommenen Banken können ihre Vertrauenswerte behaupten, während ausländische Institute im Minus bleiben. Weiterlesen ⮕

Das verblüffende Erbe der KastratenBis heute fasziniert die Musik der Kastraten. Aktuell feiern die tragischen Figuren ein Comeback, wobei sich ihre Interpreten als „authentische Erben“ inszenieren. Weiterlesen ⮕