Golftalent Norah-Sofie Seidl studiert und spielt Golf in den USA

„Das große Ziel ist es, mein Golf auf eine bessere Ebene zu bringen. Der Golfsport wird hier deutlich größer geschrieben als in Österreich – die Unterstützung, die man hier bekommt, ist einzigartig. Zusätzlich kann ich hier mein Bachelorstudium absolvieren, ohne dabei den Golfsport vernachlässigen zu müssen“, erklärt die Stratzingerin.

Der Lebensmittelpunkt der 19-Jährigen liegt aktuell in Tulsa, Oklahoma, der zweitgrößten Stadt im Bundesstaat Oklahoma. Für amerikanische Verhältnisse studiert Seidl an einer „kleinen“ Universität, die etwas weniger als 4.000 Studenten zählt. headtopics.com

Die Stratzingerin befindet sich nun bereits seit rund zweieinhalb Monaten in Amerika, obwohl es sich für das Golf-Ass nicht danach anfühlt. „Das sage ich eigentlich jedem, der mich fragt. Es fühlt sich an, als wäre ich erst seit ein paar Wochen hier. Alles ist neu, aufregend und eigentlich gibt es immer etwas zu tun.“ Die Beziehung zu ihren Teamkollegen ist bereits jetzt unglaublich eng.

In einer gewöhnlichen Woche stehen für Seidl tägliche Trainings sowie Unterricht an der Universität am Programm, die eigentliche Saison beginnt erst im Sommersemester. Dennoch sind die Unterschiede im Golf gravierend. „Das Niveau ist nicht zu vergleichen mit Österreich. Es wird viel mehr mit Drucksituationen gearbeitet, was in den Turnieren enorm von Vorteil ist. headtopics.com

