Goldbergvariationen: Das Cembalo

Kehren wir zum Wochenbeginn zu einer unserer allzu lang unterbrochenen Serie zurück, zu jener über die Goldbergvariationen. Sie erinnern sich, eines der größten Variationenwerke der Musikgeschichte, eines der wenigen Variationenwerke, die Johann Sebastian Bach schrieb, ein Mythos von der Entstehungsgeschichte an bis zu jenen hin, welche die Variationen interpretieren.

Glenn Gould – zu dem kommen wir selbstverständlich noch – verblüffte und erschütterte die musikalische Öffentlichkeit 1955 mit seiner Performance, wurde damit zur Ikone und zum Maßstab, und seit ihm haben sich die Umstände dramatisch verändert. Fast jeder junge Pianist, jede junge Pianistin, die von sich reden machen will, erprobt sich an diesem Werk. Das führt zu einer komplett unübersichtlichen Lage mit Hunderten von Interpretationen. Ich versuche aber, bei meinem Plan zu bleiben: Gould, die Russen und meine Favoriten. Drei Folgen noch, also. Und diese? Widmet sich jenem Instrument, mit dem die Goldberg-Renaissance begann, dem Cembal





