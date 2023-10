„Gold“ für Volksschulen in Korneuburg und Hagenbrunn

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Bei der Übergabe der Gold-Plakette an die Volksschule 2 in Korneuburg Robert Leitner (Landesstellenausschutzvorsitzender der ÖGK), Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, Karl Fritthum von der Bildungsdirektion NÖ, Nationalratsabgeordneter Fritz Ofenauer, Patrizia Nikzad von der ÖGK und Martina Schaffer von der Volksschule 2.

wei Volksschulen bemühen sich besonders um die Gesundheit ihrer Schüler und wurden jetzt von der Österreichischen Gesundheitskasse ausgezeichnet. 31 niederösterreichische Schulen erhielten in St. Pölten die Plakette für die Auszeichnung als „Gesunde Schule“ von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) verliehen. Davon wurden 14 Schulen für bereits vier qualitätsvolle Schuljahre mit einer Plakette in Gold belohnt - darunter die Volksschule 2 in Korneuburg und die Volksschule Hagenbrunn. headtopics.com

„Wir haben in den letzten vier Jahren viele Aktionen zum Thema ,Gesunde Schule' durchgeführt“, heißt es vonseiten der Volksschule 2. Neben diversen Workshops der österreichischen Gesundheitskasse wie Eltern-Kinder-Workshops samt Lehrerfortbildung werden auch in regelmäßigen Abständen eine „Gesunde Jause“ mit Unterstützung einer Bäckerei (Brot und Butter) sowie Obst und Gemüse aus der Region angeboten.

