Gmünder surfen weiter auf der Erfolgswelle

Gmünds Torhüter Benedikt Kümmel wächst in seiner neuen Rolle als Einsertorhüter, war auch gegen Melk einer der Erfolgsfaktoren.ach dem Sieg über Melk, rückt der SC Gmünd in der Tabelle noch weiter rauf. Zum Abschluss geht's noch zu Nachbar Wieselburg.

Die Tabellenspitze der 2. Landesliga West schiebt sich zum Ende der Herbstsaison immer weiter zusammen. Während Lilienfeld nun schon zum zweiten Mal Federn lassen musste, drängen die Verfolger nach. Zu denen zählt mittlerweile auch der SC Gmünd, der mit drei Siegen en suite auf Rang fünf nach oben geklettert ist, nur mehr fünf Punkte Rückstand auf Lilienfeld aufweist. headtopics.com

„Wir sind sehr froh, wie es momentan läuft“, sagt der Gmünder Sportleiter Markus Fürlinger. „Unser Umschaltspiel funktioniert wirklich ausgezeichnet. Wenn Julian Zimmel und Stanislav Pacholik an den Ball kommen, wird's fast immer gefährlich. Defensiv stehen wir in der Regel auch sehr gut.“ Zudem wird Benedikt Kümmel immer mehr zum Rückhalt. Der langjährige Ersatztorhüter schlüpfte nach Peter Rosenmayers Rücktritt im Sommer ins Einserleiberl.

Kümmel war auch einer der Faktoren, warum Gmünd den 3:1-Sieg gegen Melk am Freitag über die Zeit gebracht hat. Er entschärfte einige Möglichkeiten der von Ex-Amaliendorf-Trainer Helmut Anderst gecoachten Gäste, die besonders in der zweiten Hälfte ordentlich Druck machten, um noch an Zählbares zu kommen. Binnen zehn Minuten stellten die Gmünder in der ersten Hälfte auf 3:0. Das war schon die halbe Miete. headtopics.com

