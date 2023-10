Glyphosat kommt weltweit unter dem Namen "Roundup" in der Landwirtschaft zum Einsatz (Foto: APA/dpa-Zentralbild/Patrick Pleul): Hunderttausende Tonnen landen weltweit pro Jahr auf den Feldern. Schon bisher stand es im Verdacht, krebserregend zu sein und der Biodiversität zu schaden., die jemals zu Glyphosat und Glyphosat-basierten Herbiziden durchgeführt wurde”, sagen deren Ersteller.

Schon niedrige Dosen von Herbiziden auf Glyphosatbasis verursachen demnach bei Ratten Leukämie, und zwar im frühen Alter. „Etwa die Hälfte der Leukämie-Todesfälle bei Ratten, die Glyphosat und Herbiziden auf Glyphosatbasis ausgesetzt waren, ereigneten sich nach weniger als einem Jahr”, so Studienkoordinator Daniele Mandrioli. Hingegen habe man bei den 1.

Die vollständigen Daten wollen die Wissenschafter aus Europa, den USA und Südamerika in den kommenden Wochen publizieren. Die Ergebnisse wollten sie jedoch schon vorab bekanntmachen, da sie „(wegen eines bindenden Parlamentsbeschlusses von SPÖ, Grünen und FPÖ), ebenso wie Luxemburg. Frankreich, Deutschland und weitere Länder enthielten sich der Stimme. headtopics.com

In den USA wurde er verurteilt, 1,25 Millionen Dollar an den Kläger John Durnell zu zahlen. Durnell wirft dem Agrar- und Pharmakonzern vor, durch den Kontakt mit „Roundup” an Krebs erkrankt zu sein. Fast. Die Kommission unter Präsidentin Ursula von der Leyen (EVP) ist bei dem Thema durchaus ambitioniert gestartet: Ihr Green Deal sieht eine verbindlicheschlägt der Ausschuss für jene Staaten vor, die schon bisher weniger Spritzmittel ausgebracht haben.

Am Wort sind nun erneut das Plenum im Europaparlament, die Mitgliedsländer und die Kommission. Sollte sich die Union in den nächsten Monaten nicht zu verbindlichen Zielen durchringen, ist der Status quo wieder für Jahre zementiert. Vielleicht für sehr viele, falls die nächste Kommission all das von Haus aus total egal findet. headtopics.com

