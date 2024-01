Gletscherforscherin Andrea Fischer ist Österreichs Wissenschaftlerin des Jahres. Diese Auszeichnung wird jedes Jahr vom Klub der Bildungs- und WissenschaftsjournalistInnen verliehen. Im Interview spricht die die Glaziologin mit der WZ darüber, was die Gletscherschmelze in den Alpen für diesen Lebensraum bedeutet, was sie als Wissenschaftlerin von Klimaaktivismus hält – und warum wir trotz allem nicht die Hoffnung aufgeben sollten.Unsere Gletscher stehen vor dem Ende.

In der Glaziologie der vergangenen Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte war so ein großflächiger Zerfall noch nie da. Uns schmilzt tatsächlich das Forschungsgebiet weg. Früher wusste man, dass es bei diesem oder jenem Gletscher einen außergewöhnlichen Prozess gibt – aber momentan passieren überall Dinge, mit denen man nicht gerechnet hätte. Schon der Sommer 2022 war schlimm, da sind teils binnen weniger Tage ganze Gletscherteile zerfalle





