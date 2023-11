Gleicher Lohn für gleiche Arbeit gefordert

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Sabine Schopf von der Betriebsseelsorge und Barbara Körner, ÖGB Frauen-Präsidiumsmitglied von den Bezirken Gmünd und Waidhofen kämpfen für mehr Lohngerechtigkeit.Das bedeutet, dass Niederösterreicherinnen rechnerisch die letzten 64 Tage dieses Jahres ohne Bezahlung arbeiten. Denn am Equal Pay Day hat ein Mann in Niederösterreich bereits so viel verdient wie die Frau im gesamten Jahr.

In Zahlen ausgedrückt verdienen Frauen in Vollzeitbeschäftigung in Niederösterreich pro Jahr um 10.099 Euro brutto weniger als Männer. Gerade in den frauendominierten Branchen wie der Pflege, dem Handel, der Reinigung, Friseurinnen, dem Hotel- und Gastgewerbe sind die Einkommen der Arbeitnehmerinnen gering. headtopics.com

Junge Frau stahl in Sex-Shop Dessous für ihre ArbeitEine steirische Saunaclub-Angestellte entwendete erotische Unterwäsche um 29 Euro. Für das Ausreizen der Gesetze musste sie nun vor Gericht. Weiterlesen ⮕

Berghütten-Mitarbeiter verirrte sich am Weg zur Arbeit am GosaukammDer Mann hatte die letzte Bergfahrt verpasst. Seinen Aufstieg startete er alkoholisiert und nicht adäquat ausgerüstet. Bergrettung und Polizei mussten ausrücken. Weiterlesen ⮕

Tage der offenen Tür bei Raika GmündDas schöne Spätherbstwetter mit Sonnenschein am Montag machte das Regenwetter am Freitag wett – und alle freuten sich beim Imbiss darüber. Weiterlesen ⮕

Allerheiligen – und wirDer doppelte Charakter dieser beiden Tage kann auch jenseits von Kirche und Religion zum Nachdenken anregen. Weiterlesen ⮕

Bayerische Gäste zieht es immer öfter ins Kufsteinerland400 Tage lang führt Sabine Mair nun den Tourismusverband Kufsteinerland im Alleingang. Zeit für ein erstes Resümee Weiterlesen ⮕

„Friends”-Stars trauern um Matthew Perry: „Wir alle sind völlig am Boden zerstört”Zwei Tage nach dem plötzlichen Tod des Schauspielers Matthew Perry haben seine 'Friends'-Kollegen ihre Trauer bekundet. Weiterlesen ⮕