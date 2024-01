Glaziologin sieht Möglichkeit der Wiedergeburt der Gletscher

Die Innsbrucker Glaziologin sieht aber die „Möglichkeit der Wiedergeburt“. Die frühere Staatsmeisterin im Eisklettern ist sich sicher, dass das nächste Abenteuer schon auf sie wartet.Man könnte sie als Sterbebegleiterin der heimischen Gletscher bezeichnen, und auch sie selbst kann dieser Beschreibung etwas abgewinnen, „weil es tatsächlich eine Phase des Abschiednehmens ist“.

Allerdings sieht die Innsbrucker Glaziologin Andrea Fischer in dieser Sterbephase der Gletscher, die in den Ostalpen voraussichtlich bis 2050 verschwunden sein werden, auch die „Möglichkeit der Wiedergeburt“, wie die „Wissenschafterin des Jahres 2023“ gegenüber der APA erklärte. Denn gelinge es, den mittleren globalen Temperaturanstieg auf 1,5 bis zwei Grad Celsius zu begrenzen, sei es durchaus denkbar, „dass sich zu Ende dieses Jahrhunderts die Temperaturen wieder senken könnten und eine Neubildung der Gletscher möglich wird“





