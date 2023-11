„Girls in Politics“: Junge Frauen für Politik begeistern

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

„Girls in Politics“ stand auf dem Programm: Die Teilnehmerinnen gewannen mit Stadtchefin Irene Gölles Einblicke in die Arbeit in der Kommunalpolitik. chülerinnen der Polytechnischen Schule statteten im Rahmen der Aktion Stadtchefin Irene Gölles einen Besuch ab.

Seit dem Jahr 2022 gibt es die vom Bundeskanzleramt ins Leben gerufene Aktion „Girls in Politics“. Dabei haben Mädchen und junge Frauen von sechs bis 18 Jahren unter anderem die Möglichkeit, einen Tag lang ein Gemeindeoberhaupt zu begleiten. headtopics.com

Eine Gelegenheit, die zuletzt acht Mädchen der Polytechnischen Schule Gloggnitz nutzten. Gemeinsam besuchten sie Bürgermeisterin Irene Gölles (Liste „Wir für Gloggnitz“) im Stadtamt, um zu erfahren, wie der Arbeitsalltag einer Bürgermeisterin aussieht.

Nach einem freundschaftlichen „Meet und Greet“ standen Bürgermeisterin Gölles und die zwei Gemeinderätinnen Ines Wurbs und Kerstin Rodharth (ebenso Liste „WfG“) Rede und Antwort und beantworteten verschiedene Fragen. Und da der Alltag eines Stadtoberhauptes natürlich nicht nur im Amt abläuft, ging es dann gemeinsam zu einem Termin in den Jugendraum. headtopics.com

Nach einem gemeinsamen Mittagessen gab es für die Teilnehmerinnen auch ein Zertifikat und ein kleines Geschenk. Positiv resümierte Irene Gölles: „Durch diese Aktion werden die vielfältigen Aufgaben, aber auch die Gestaltungsmöglichkeiten in der Kommunalpolitik erlebbar.

