Gföhl: SPÖ sieht VP-Verzögerungstaktik bei Tempo 30

Die Gföhler SPÖ fordert ein neues Verkehrskonzept und setzt sich für eine Geschwindigkeitsbeschränkung in der Kreuzgasse im Bereich vor dem Kindergarten ein.föhler SPÖ will „Tempo 30“ beim Kindergarten, Bürgermeisterin verweist in Antwort auf SP-Anfrage im Gemeinderat auf terminierte Besprechung für Verkehrskonzept am 7. November.

Neben dem Bericht des Prüfungsausschusses standen am 24. Oktober 2023 auch die Beschlussfassungen zum Glasfaserinternet-Ausbau, zur Schaffung versickerungsfähiger Parkplätze und zur Kostenbeteiligung am Weitwanderweg Kremstal-Donau auf der Tagesordnung der Gemeinderatsitzung. headtopics.com

Ob die von ihr genannte Anfrage bezüglich der Geschwindigkeitsbeschränkung nach der Bürgerinfo im November 2022 ans Land NÖ gestellt wurde, bestätigte Etzenberger im NÖN-Telefonat: Da im Fragenkatalog für den Antrag allerdings nicht alle Fragen mit „Ja“ beantwortet werden konnten, musste das persönliche Gespräch gesucht werden, woraus mitunter die Erstellung des Verkehrskonzepts resultierte.

Auch die Gföhler FPÖ schlägt in diese Kerbe: Sie ist gegen ein flächendeckendes Tempo-30-Limit im Stadtkern. „Dort, wo es aber Sinn macht und der Sicherheit wegen erforderlich ist - beispielsweise vor unseren Schulen und Kindergärten - soll man alle Maßnahmen ernsthaft prüfen“, so FP-Stadtrat Erich Starkl. headtopics.com

