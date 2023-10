Gewinne täglich bei Jacques Lemans

hat sich ein frisches Design verpasst – und du kannst jetzt drei Wochen lang jeden Tag gewinnen! Was du dafür tun musst? Die neueDrei Wochen lang - von 19. Oktober bis 8. November 2023 - werden täglich Tagesgewinne verlost. Die Gewinner*innen der Tagespreise werden am darauffolgenden Tag (Ausnahme: Feiertage und Wochenende) gezogen und verständigt.Das Gewinnspielformular ist aktiv bis 08. November 2023, 23:59 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail verständigt.

Service, Ambiente, Power – das sind keine leeren Worte, sondern ein Motto und eine Aufgabe, dem sich Sun Company gerne jeden Tag stellt. Individuelle Betreuung für jeden Kunden, vorbildliches Serviceangebot und Bräunungsgeräte, die keinen Wunsch offen lassen, das alles bietet dir Sun Company.

Das Konzept ist so einfach wie genial: beim Relax! Tagesurlaub brauchen Gäste nur ihre Badebekleidung einzupacken und sie erleben einen Kurzurlaub mit Langzeitwirkung. Alles, was einen Premium-Thermentag sonst noch ausmacht, erwartet die Thermengäste in der eleganten Relax! Lounge. headtopics.com

Ein Kundenservice wie aus dem Bilderbuch: Wolt bringt dir das Essen vor die Tür – zuverlässig und pünktlich!Mit dabei sind große Ketten wie Vapiano, Burger King, Subway & Domino’s, aber auch lokale Dauerbrenner wie Pizza Randale, Ra’mien, Dönermeister oder Berliner Babo finden sich auf der Liste. Zudem bietet Wolt laufend 1+1 und -30% Angebote auf bestimmte Gerichte.DOXA wurde in Le Locle, im Herzen der Schweizer Uhrmacherkunst geboren.

Am Rande des Salzkammergutes, versteckt in einem kleinen Seitental gelegen, verbirgt sich ein wahres Juwel: das 4-Sterne Hotel DAS Hintersee. Das familiär geführte Hotel vereint Tradition mit modernem Komfort und überzeugt mit herzlicher Gastfreundschaft, die überall zu spüren ist.DAS Hintersee ist der ideale Ausgangspunkt, um das weltbekannte Salzkammergut zu erkunden. headtopics.com

Banken erzielen im ersten Halbjahr große GewinneDie Banken haben im ersten Halbjahr große Gewinne erzielt, die etwa 27 Prozent über dem Vorjahreswert liegen. Dies ist teilweise auf die starke Erhöhung des Leitzinses durch die EZB zurückzuführen. Die österreichische Bankenlandschaft ist stabil und genießt großes Kundenvertrauen. Weiterlesen ⮕

Lieferwagen bei Unfall zerstörtDie Fahrerkabine eines Lieferwagens wurde bei einem Unfall in Kirchberg bei Mattighofen komplett zerstört. Weiterlesen ⮕

Bayern: Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf der Staatsstraße 2102 bei OberteisendorfTEISENDORF/OBERTEISENDORF – Am späten Donnerstagvormittag, 26. Oktober 2023 gegen 11.15 Uhr sind auf der regennassen Staatsstraße 2102 zwischen Oberteisendorf und Neukirchen auf Höhe der Kumpfmühle zwei Autos frontal zusammengestoßen. Weiterlesen ⮕

Oö: Zwei Verletzte bei Autoüberschlag auf der A9 bei Ried im TraunkreisRIED IM TRAUNKREIS (OÖ): Ein Überschlag eines Autos auf der A9 Pyhrnautobahn in Ried im Traunkreis (Bezirk Kirchdorf an der Krems) hat Donnerstagvormittag, 26. Oktober 2023, zwei Verletzte gefordert. Weiterlesen ⮕