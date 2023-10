Gewesslers Gratis-Klimaticket-Tattoos kosteten fast 23.000 Euro

Es war einer der politischen Aufreger des Sommers 2023: Beim Frequency Festival in St. Pölten konnte man ein Klimaticket im Wert von 1.095 Euro gratis bekommen - wenn man sich dafür eines von 33 Klima-Tattoo-Motiven auf die Haut stechen ließ.musste dafür einiges an Kritik einstecken. Nach einer parlamentarischen Anfrage der Neos-Abgeordneten Henrike Brandstötter sind nun auch die Kosten der Gratis-Tattoo-Aktion bekannt.

"Konkretes Ziel der Aktion war, zielgruppengerecht ein klimasensibles Mobilitätsverhalten positiv zu positionieren und Aufmerksamkeit für das Klimaticket zu schaffen. Das Feedback aus der Zielgruppe zeigt, dass die Aktion in diesem Sinne verstanden wurde.“

