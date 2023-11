Gewerkschaften schließen Reallohnverlust aus

Notfalls bis zum Streik Abstimmungen über"Kampfmaßnahmen" Beim letzten Treffen der Sozialpartner vor zwei Wochen war die Stimmung bereits so schlecht, dass nach wenigen Stunden die Gespräche unterbrochen wurden.

Kampfmaßnahmen vorbereitet Für die kommende Runde stellten die Chefverhandler der Gewerkschaften, Reinhold Binder (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA) bereits heute klar:"Wir werden einen Reallohnverlust nicht akzeptieren."

Die beiden Gewerkschafter geben die Marschroute vor:"Kommt es am 2. November zu keiner Einigung, werden die Betriebsversammlungen ab 6. November wieder aufgenommen und gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen eingeleitet." Binder und Dürtscher sehen eine breite Unterstützung durch die Beschäftigten in der gesamten Metallindustrie. Bei den vorige Woche stattgefundenen 466 Betriebsversammlungen habe es eine Rekordbeteiligung gegeben.

Unmut über Angebot der Arbeitgeber Eines ist für Binder und Dürtscher sicher: Die Verantwortung für drohende Streiks würden die Arbeitgeber tragen."Die Beteiligung ist riesig, der Zuspruch für die Gewerkschaften gewaltig, der Unmut über das respektlose Angebot der Arbeitgeber groß", hieß es in einer Aussendung.

Arbeitgeber warnen vor Arbeitsplatzverlusten Die Arbeitgeber bieten eine Erhöhung von 2,5 Prozent und einen Einmalbetrag von 1.050 Euro an."Die Realität ist: Wir können uns einen zu hohen Abschluss nicht leisten", so Christian Knill, Obmann des Fachverbandes der Metalltechnischen Industrie (FMTI).

