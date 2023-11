Gewaltverbrechen in Itter: Polizei bittet um Hinweise

Der Leichnam wies nach Angaben der Polizei deutliche Spuren von Gewalteinwirkung am Hals auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 059133/703333 beim Landeskriminalamt zu melden.

Am Mittwochvormittag dauerten umfangreiche Ermittlungen und Befragungen des Landeskriminalamtes Tirol an. Eine Obduktion des Mannes war für Mittwoch geplant. Wer im Bereich Itter in den vergangen Tagen ungewöhnliche Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht hat, wird gebeten, sich umgehend an die Polizei zu wenden.Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren.

36-Jähriger in Tirol tot gefunden: Polizei geht von Gewaltverbrechen ausEs gibt deutliche Spuren von Gewalteinwirkung am Hals des Mannes. Die Polizei sucht nach Zeugen bzw. Hinweise n. Weiterlesen ⮕

Leiche eines 36-jährigen Mannes in Itter gefundenIn einer Wohnung in Itter wurde die Leiche eines 36-jährigen Mannes mit deutlichen Spuren einer Gewalteinwirkung am Hals entdeckt. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus und das Landeskriminalamt ermittelt. Weiterlesen ⮕

Niederösterreicherin tot aufgefunden: FPÖ-Politiker gilt als VerdächtigerDie Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter läuft. Die Polizei warnt vor dem Verdächtigen, der mit Waffe unterwegs sein soll und bittet um Hinweise . Weiterlesen ⮕

E-Scooter-Diebe in flagranti am Bahnhof Langenzersdorf ertapptBei den Beschuldigten wurde weiteres Diebesgut festgestellt, die Polizei sucht nach den Besitzern. Weiterlesen ⮕

Geliebte erschossen – Verdächtiger tot aufgefundenNachdem er seine Geliebt erschossen haben soll, wurde der Verdächtige nun tot von der Polizei aufgefunden. Weiterlesen ⮕

Polizei nimmt Fahrrad-Diebe fest und sucht OpferVon einigen Rädern konnten die Besitzer noch nicht ausgeforscht werden. Weiterlesen ⮕