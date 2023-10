Gewalttätige antijüdische Proteste in Dagestan

Nach gewaltsamen antijüdischen Protesten mit rund 20 Verletzten am Flughafen spricht der Gouverneur von ausländischen Destabilisierungsversuchen. Der internationale Teil des Flughafens in Machatschkala wird wegen der Zerstörungen vorübergehend stillgelegt.gewaltsamen antijüdischen Protesten in der muslimisch geprägten russischen Teilrepublik Dagestan

im Nordkaukasus haben Behörden gezielte Destabilisierungsversuche beklagt. Das zentrale russische Ermittlungskomitee teilte am Montag in Moskau mit, die Menschen seien über Telegram-Kanäle zu gewaltsamen Protesten aufgerufen worden und hätten dann „Pogrome“ begangen. Bei den Übergriffen waren Behörden zufolge 20 Menschen verletzt worden, darunter auch mehrere Polizisten.

Eine wütende Menge war nach Behördenangaben am Sonntag in den Flughafen der dagestanischen Hauptstadt Machatschkala eingedrungen und gewaltsam gegen Menschen, die mit einem Flugzeug aus Israel angekommen waren, vorgegangen. Laut dem Innenministerium wurden etwa 60 Menschen vorübergehend festgenommen. headtopics.com

Die dagestanische Führung hatte sich angesichts der Lage in Nahost mit den Palästinensern solidarisch erklärt. Zugleich kritisierten die lokalen Behörden sowie muslimische und zahlreiche andere Organisationen die gewaltsamen Proteste. Die islamische Geistlichkeit der Region stellte klar: „Der Antisemitismus hat keinen Platz im multiethnischen Nordkaukasus.

vergangene Woche mit den Oberhäuptern der in Russland vertretenen Religionen getroffen. Dabei beschwor er ein friedliches Zusammenleben der Völker und Religionen in dem großen Land. (APA)

Mob in russischer Republik Dagestan stürmt auf Suche nach Juden FlughafenAuf der Suche nach Israelis, Jüdinnen und Juden haben am Sonntag in Russland dutzende Männer in der mehrheitlich muslimischen Republik Dagestan den dortigen Flughafen gestürmt. Es kam zu dutzenden Verletzten und 60 Festnahmen. Mehrere Staaten – darunter die USA und Österreich – zeigten sich empört. Weiterlesen ⮕

„Feinde schüren Spannungen“: Dagestan gibt Ukraine Schuld an antijüdischem Mob auf FlughafenNach gewaltsamen antijüdischen Protesten mit rund 20 Verletzten spricht der Gouverneur von ausländischen Destabilisierung sversuchen. Der internationale Teil des Flughafen s in Machatschkala wird... Weiterlesen ⮕

Dagestan: Antijüdischer Mob stürmte FlughafenWegen des Gaza-Konflikts kommt es in Russlands muslimisch geprägtem Nordkaukasus verstärkt zu antijüdischen Übergriffen – in Dagestan ist es nun zu einer bisher beispiellosen Eskalation gekommen. Weiterlesen ⮕

Mob in Dagestan stürmt wegen israelischer Maschine FlughafenAuf der Suche nach Israelis und Juden haben in Russland dutzende Männer in der mehrheitlich muslimischen Republik Dagestan den Hauptstadtflughafen gestürmt. Dabei seien am Sonntag in Machatschkala mehrere Menschen verletzt worden, teilte am Abend das Gesundheitsministerium in Dagestan mit. Weiterlesen ⮕

Antisemitischer Mob dringt in Flughafen in Dagestan einIn der russischen Republik Dagestan drang ein antisemitischer Mob in den Flughafen der Hauptstadt Machatschkala ein, da ein Flugzeug aus Tel Aviv erwartet wurde. Der Vorfall führte zur Einstellung des Flugverkehrs und zu antijüdischen Übergriffen in der gesamten Nordkaukasus-Region. Weiterlesen ⮕

Aufruhr in Dagestan: Menschenmenge versucht Flugzeug mit Israelis zu stürmenIn einer aufgeheizten Stimmung machen Muslime Jagd auf vermeintliche Juden. Eine Gruppe Menschen versuchte offenbar, israelische Flüchtlinge im Flughafen Machatschkala zu attackieren. Weiterlesen ⮕