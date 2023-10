Gewalt im Nahen Osten erschüttert den Rückblick

Die Gewalt in Nahost erschüttert den Blick zurückHelene Maimanns neues Buch hat mit dem Angriff auf Israel eine zusätzliche Dimension bekommen (Foto: Heribert Corn)

Helene Maimann will sich erinnern. Sie hat immer ein Notizbuch bei sich. Von vielen Gesprächen verfasst sie kurze Gedächtnisprotokolle, wichtige Bücher liest sie immer wieder. Maimann dokumentiert ihr Leben, begreift Erinnern als Arbeit. Memorieren, memorieren. „Der Film läuft immer wieder durch“, sagt sie. „Die Erinnerung fliegt vorbei, wenn man sie nicht wiederholt.“

Die Historikerin, Filmemacherin und Autorin sitzt im Café Dommayer in Hietzing. Eine zierliche Frau mit einem blau-weißen Tuch in den dunklen Haaren und roten Lippen. Sie spricht langsam, eindringlich, macht Nachdenkpausen vor dem nächsten Satz. headtopics.com

